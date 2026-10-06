🧑🏫 Особый статус учителя может помочь привлечь в школы больше новых специалистов Закрепление особого статуса педагога на государственном уровне может повысить интерес к профессии, заявила начальник управления образования администрации Симферопольского района Светлана Дмитрова.
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