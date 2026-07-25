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Армия России продолжает бить по военной инфраструктуре в портах Украины

Армия России продолжает бить по военной инфраструктуре в портах Украины

Минобороны России сообщило о новых групповых ударах по военной инфраструктуре в портах Украины. По данным военного ведомства, ночью ракетами и ударными беспилотниками поражены объекты в портах Николаева, Одессы и Измаила.

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