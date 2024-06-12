В Самаре перекрыты дороги из-за ремонта водопроводных труб и дорожных работ

Недавно в Самаре были перекрыты два ключевых участка дорог, связанных с ремонтом водопроводов. Это произошло на улицах Невского и Советской Армии, где автомобилисты могут столкнуться с затруднениями в движении.
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