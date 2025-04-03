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Истощённая тигрица из Приморья стала набирать вес: Её назвали Ольгой

Истощённая тигрица из Приморья стала набирать вес: Её назвали Ольгой

Тигрёнка перевели в большой вольер.Юная тигрица, отловленная в феврале в Приморье в истощённом состоянии, начала набирать вес.

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