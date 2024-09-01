Образовательные учреждения области обновляются

Уже завтра тысячи девчонок и мальчишек вновь сядут за школьные парты. Чтобы учеба проходила легко, а школа действительно стала вторым домом – комфортным и уютным, активно обновляются и оснащаются образовательные учреждения.
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