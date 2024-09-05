Рогов: сбитым объектом над белорусским Гомелем является беспилотник ВСУ

Светящимся объектом в небе над белорусским городом Гомель был беспилотник ВСУ. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.