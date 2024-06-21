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Смоленская область нарастила объем инвестиций в основной капитал

Смоленская область нарастила объем инвестиций в основной капитал

Смоленская область нарастила объем инвестиций в основной капитал. Проект закона об исполнении областного бюджета за 2023 год рассмотрели на заседании комитета Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

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