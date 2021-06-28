БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    В 2012 году Мелинда, будучи верующей католичкой, совершила беспрецедентный поступок, вызвавший осуждение официального...Два миллиарда дол...
  • Mike х
    пидорасов на лесоповал и урановые рудники"Мы идем за вашим...
  • Наум Наумов
    Да. Рассказывать правду о СССР, сейчас стало модно и правильно, поскольку пациенты с коммунизмом головного мозга и их...Они стояли на сме...

Доспехи из Собрания Уоллеса: выбор на любой вкус!

Доспехи из Собрания Уоллеса: выбор на любой вкус!

О высочайшем качестве изготовления доспехов, представленных в Собрании Уоллеса, лучше всего свидетельствует эта фотография, сделанная Полом Хадсоном… Давид опоясался мечом поверх доспехов и попробовал ходить в них, так как не привык к этому.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх