Доспехи из Собрания Уоллеса: выбор на любой вкус!

О высочайшем качестве изготовления доспехов, представленных в Собрании Уоллеса, лучше всего свидетельствует эта фотография, сделанная Полом Хадсоном… Давид опоясался мечом поверх доспехов и попробовал ходить в них, так как не привык к этому.