В пятницу, двенадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто третьего года, в шестнадцатом зале Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине стояла такая густая, наэлектризованная тишина, что было слышно, как под высоким потолком гудят лампы дневного света.