В пятницу, двенадцатого февраля тысяча девятьсот девяносто третьего года, в шестнадцатом зале Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине стояла такая густая, наэлектризованная тишина, что было слышно, как под высоким потолком гудят лампы дневного света.
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