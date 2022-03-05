Куда подевались коммунисты?

Куда подевались наши коммунисты типа Семина и прочих, которые рассуждали, что Россия – это капитализм, Путин представляет интересы олигархов? Куда делись любимые этими коммунистами демотиваторы о том, что в Лондоне хранятся вывезенные из России на Запад миллиарды, стоят яхты во всех портах и играют футбольные клубы? Куда делись рассуждения о том, что никогда «они» не пойдут против Запада, потому что тоже капиталисты и дети их учатся там?Всегда объяснял им и говорил, что совокупные дивиденды, получаемые нашими олигархами, составляют около 50 миллиардов долларов, а налогов государству они платят в десятки раз больше.