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Нидерландские учёные узнали, как отключённое отопление влияет на здоровье

Нидерландские учёные узнали, как отключённое отопление влияет на здоровье

Daily Mail утверждает, что при выключенном отоплении снижается риск развития диабета II типаУчёные Маастрихтского университета провели исследование, чтобы понять, как временное отключение отопления сказывается на здоровье человека.

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