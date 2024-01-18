Нидерландские учёные узнали, как отключённое отопление влияет на здоровье

Daily Mail утверждает, что при выключенном отоплении снижается риск развития диабета II типаУчёные Маастрихтского университета провели исследование, чтобы понять, как временное отключение отопления сказывается на здоровье человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии