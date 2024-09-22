В Таджикистане недовольны очередной волной рейдов в России по выявлению и депортации нелегальных мигрантов.
«Пора выйти из ОДКБ и подчиниться Западу»: новые рейды на мигрантов в России вызвали истерику в Таджикистане
Комментарии
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Elka
Е’тые на всю голову. Кто терпеть-то
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3 час.
E
Elka
будет неграмотных ублюдкоа?
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3 час.
Светлана Ефименко
они что хотели то и делали здесь.убийства, износилование мамшки ругались с детьми нашими и еще дрались с родителями и малышней, а еще условия нам ставят,а если они родили детей здесь, то имеют все права считать что они "законные" русские и у них больше прав чем у коренных жителей!в калининграде все доказывают что это их земля но только не русская! и вообще он калининград немецкий и не чего здесь командовать! можно подумать они кому то нужны! если их правительство их не признает!они только и могут что грязными делами заниматься и на рынке стоять, но не на производстве работать! конечно есть которые работают и что то могут делать!
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2 час.
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