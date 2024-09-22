«Пора выйти из ОДКБ и подчиниться Западу»: новые рейды на мигрантов в России вызвали истерику в Таджикистане

Светлана Ефименко

они что хотели то и делали здесь.убийства, износилование мамшки ругались с детьми нашими и еще дрались с родителями и малышней, а еще условия нам ставят,а если они родили детей здесь, то имеют все права считать что они "законные" русские и у них больше прав чем у коренных жителей!в калининграде все доказывают что это их земля но только не русская! и вообще он калининград немецкий и не чего здесь командовать! можно подумать они кому то нужны! если их правительство их не признает!они только и могут что грязными делами заниматься и на рынке стоять, но не на производстве работать! конечно есть которые работают и что то могут делать!