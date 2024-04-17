Строительство 11 социальных объектов в Мангистау взято на контроль антикор волонтерами

В рамках реализации карты коррупционных рисков антикоррупционная служба взяла на контроль в общей сложности 156 социальных объектов по стране (общий бюджет 2,44 трлн тенге), в том числе 11 объектов находятся в Мангистауской области.
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