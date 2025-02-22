Андрей Травников почтил память Героя России – выпускника НВВКУ

Глава региона напомнил, что Алексей Бойко героически отдал свою жизнь чуть больше года назад, когда шли ожесточённые бои за освобождение Авдеевки: «Укронацисты сделали из Авдеевки не просто укреплённый оборонительный рубеж, но и плацдарм для артиллерийских ударов по Донецку.