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Когда всё это закончится, люди изменятся (нет)

Когда всё это закончится, когда вирус будет побежден (если будет побежден), люди станут намного осмысленнее: социальная ответственность возрастет (люди перестанут выезжать на шашлык во время «чумы»), люди научатся объединяться перед большим вызовом, и их связь сохранится и после того, как этот вызов будет принят и успешно преодолен, отношение к преображенной после пандемии природе переломным образом позволит миру стать в прямом смысле чище, некоторые (многие) поймут, что можно не только ругать, но поднимать свой зад и делать лучше на деле.

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