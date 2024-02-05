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Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий

Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий

Угасающая мощь колониальной империи: британский лев – в плену иллюзий Военно-морской флот былой «владычицы морей» утрачивает свою мощь, и не только он 23 января заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джеймс Кариуки заявил, что в результате украинского конфликта «российская военная модернизация была отброшена на восемнадцать лет назад.

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Комментарии
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Владимир Соколов
лев уже не тот))голова хочет, а тело не может
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