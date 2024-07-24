Дорога в село Екатериновка была размыта рекой, окрестности затоплены водой

В результате проливных дождей в Приморье была перекрыта дорога между Находкой и Партизанским, трассу которой пришлось раскапывать, создавая новое русло реки Партизанская для отвода воды и защиты главного моста от разрушения.
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