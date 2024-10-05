Елена Летучая высказалась о своем возвращении на «Пятницу!»

После почти десяти лет отсутствия ведущая Елена Летучая возвращается на телеканал «Пятница!». Известная телеведущая займёт должность генерального продюсера отдела журналистских расследований и продолжит работу над проектами, направленными на защиту прав потребителей и восстановление справедливости.