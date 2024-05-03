Ученые Красноярского края взялись за изучение популяции овцебыков в регионе

Учёные Института экологии и географии Сибирского федерального университета (СФУ) в сотрудничестве с Объединённой дирекцией заповедников Таймыра запускают масштабный проект по изучению популяции овцебыков в северной части Красноярского края.
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