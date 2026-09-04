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Путин назвал взаимодействие спецслужб СНГ фактором укрепления суверенитета

Путин назвал взаимодействие спецслужб СНГ фактором укрепления суверенитета

Конструктивное взаимодействие разведслужб стран СНГ является значимым фактором укрепления суверенитета и безопасности государств Содружества, особенно в условиях текущей геополитической напряженности.

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