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Царьград

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В 5 лет порвала ожерелье: пенсионерка 76 лет проходила с потерянной бусиной в ухе

В 5 лет порвала ожерелье: пенсионерка 76 лет проходила с потерянной бусиной в ухе

Пожилая жительница Подмосковья пожаловалась на ухудшение слуха. Оказалось, что в её ухе 76 лет лежала потерянная в детстве бусина.

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