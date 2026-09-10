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Уколы или любовь к себе? Эндокринолог и модель plus-size — о похудении без вреда и с умом

Уколы или любовь к себе? Эндокринолог и модель plus-size — о похудении без вреда и с умом

Можно ли похудеть без вреда для здоровья с помощью уколов? Эндокринолог Станислав Хан считает, что препараты — эффективный инструмент, но только при ожирении и под наблюдением.

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