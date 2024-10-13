Матбугат чаралары: Эрдоган Казанда БРИКС саммитында Путин, Си, Моди белән очрашырга җыена

Төркия Президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Казанда БРИКС саммитында Россия Президенты Владимир Путин, Кытай Халык Республикасы Рәисе Си Цзиньпин һәм Һиндстан Премьер-министры Нарендра Моди белән сөйләшүләр уздырырга планлаштыра.
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