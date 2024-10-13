НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Сколько можно говорить... ПОШЛИ НА "Х"... Говорите на Государственном языке... А не на своем ОДНОСЛОЖНОМ НАРЕЧИИ...Кукмара кешесе хә...
  • spoli
    А можно по русскиӘлмәтнең балалар ...
  • Evgenija Palette
    ПОШЛИ НА "Х"... Вылезли в общее пространство, ГОВОРИТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ!!!!!Барданың «Таң» га...

Матбугат чаралары: Эрдоган Казанда БРИКС саммитында Путин, Си, Моди белән очрашырга җыена

Төркия Президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган Казанда БРИКС саммитында Россия Президенты Владимир Путин, Кытай Халык Республикасы Рәисе Си Цзиньпин һәм Һиндстан Премьер-министры Нарендра Моди белән сөйләшүләр уздырырга планлаштыра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх