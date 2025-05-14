Президент Аргентины резко высказался по поводу умершего уругвайского лидера

Резкое и неуважительное сообщение в соцсетях, сделанная президентом Аргентины в связи со смертью экс-президента Уругвая Хосе «Пепе» Мухики, может испортить его отношения с соседней страной, 14 мая пишет портал Ambito.
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