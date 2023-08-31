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"Это внутримусульманский  конфликт, "поскольку у девушки имя Фаина, поэтому она не русская"

"Это внутримусульманский  конфликт, "поскольку у девушки имя Фаина, поэтому она не русская"

МИГРАНТЫ В РОССИИ НАПАДАЮТ НА ЖЕНЩИН, "СПАСАЯ ОТ ГРЕХА" Мигранты всё больше и больше чувствуют себя в России как дома, устанавливают свои порядки.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Русские националисты Царьграда совершенно безнаказанно сеют межнациональную рознь, власть типа не замечает, следовательно, Россия сама себе рубит сук, на котором сидит. В Африке люди еще этого не знают, но, как только африканцы появятся массово в России, все положительные сегодняшние достижения России в Африке полетят в тар-тара-ры. Жаль, что администрация президента России в некоторых вопросах не видит дальше своего носа, не видит, к чему ведет расфуфыренный от поддержки власти четко выраженный националистический Царьград.
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23 час.
Ирина52
Причем здесь межнациональная рознь,если речь идет об исламских террористах и отморозках,которые лезут в наш монастырь со своим уставом?Пусть У СЕБЯ ДОМА живут по своим понятиям, а в России надо жить по НАШИМ законам и обычаям. А смесь национальностей у нас  исстари в каждом городке, если не в селе... Но придурки и фанатики нам не нужны.
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19 час.
Андрей Павлов
Но этих &quot;конкретных людей&quot; ставит президент. И его задача не вникать в мелочи (типа как по его &quot;удивлению&quot; на какой-то встрече с народом бабушке мгновенно то ли газ провели, то ли дорожку сделали, не помню). Его задача отслеживать, как справляются со своими задачами поставленные им люди, и если они мышей не ловят, своевременно менять. А вот с этим он как раз и не справляется, увы...
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15 час.

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