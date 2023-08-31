"Это внутримусульманский  конфликт, "поскольку у девушки имя Фаина, поэтому она не русская"

Erl Schweizer Русские националисты Царьграда совершенно безнаказанно сеют межнациональную рознь, власть типа не замечает, следовательно, Россия сама себе рубит сук, на котором сидит. В Африке люди еще этого не знают, но, как только африканцы появятся массово в России, все положительные сегодняшние достижения России в Африке полетят в тар-тара-ры. Жаль, что администрация президента России в некоторых вопросах не видит дальше своего носа, не видит, к чему ведет расфуфыренный от поддержки власти четко выраженный националистический Царьград.

Ирина52 Причем здесь межнациональная рознь,если речь идет об исламских террористах и отморозках,которые лезут в наш монастырь со своим уставом?Пусть У СЕБЯ ДОМА живут по своим понятиям, а в России надо жить по НАШИМ законам и обычаям. А смесь национальностей у нас исстари в каждом городке, если не в селе... Но придурки и фанатики нам не нужны.