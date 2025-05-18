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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Вакансии: Xbox готовит гибридную портативную консоль в духе Nintendo Switch...

Вакансии: Xbox готовит гибридную портативную консоль в духе Nintendo Switch — с док-станцией и мощной начинкойКак отмечают СМИ, Microsoft может субсидировать цену нового устройства, чтобы сделать его более доступным на фоне Steam Deck и будущей портативной консоли от Sony.

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