Вакансии: Xbox готовит гибридную портативную консоль в духе Nintendo Switch — с док-станцией и мощной начинкойКак отмечают СМИ, Microsoft может субсидировать цену нового устройства, чтобы сделать его более доступным на фоне Steam Deck и будущей портативной консоли от Sony.
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