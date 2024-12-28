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Москвичу назначен штраф 50 тыс. рублей за лозунг "Слава Украине" в метро

Москвичу назначен штраф 50 тыс. рублей за лозунг "Слава Украине" в метро

В Москве суд оштрафовал Вадима Скабелина из Крымской области на 50 тысяч рублей за выкрики "Слава Украине" в метро.

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СЗ
Светлана Зуева
Почему не выслать на руину и сразу в окоп! Засиделся козлина,пора воевать!
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