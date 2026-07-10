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Какие книги о моде читают россияне

Какие книги о моде читают россияне

В последнее время россияне стали намного чаще покупать книги о моде. Аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» выяснили, что в первом полугодии 2026 года спрос на такую литературу вырос на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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