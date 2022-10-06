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Навка хочет увидеть Медведеву в "Ледниковом периоде" с другим партнером, а не с Милохиным

Навка хочет увидеть Медведеву в "Ледниковом периоде" с другим партнером, а не с Милохиным

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что хотела бы увидеть двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву в новом сезоне "Ледникового периода" с другим партнером, а не с блогером Даней Милохиным.

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