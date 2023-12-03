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Жители Нижнего Новгорода установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

Жители Нижнего Новгорода установили мировой рекорд по хороводу в кокошниках

В Нижегородской области местные жители установили мировой рекорд, приняв участие в самом массовом хороводе вокруг стадиона в кокошниках, сообщил гендиректор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.

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