Экс-депутат рады предрек рост раздражений на Западе из-за коррупции на Украине

Европейские страны всё чаще возмущаются вопросом коррупции на Украине и эта волна будет расти. Об этом «Известиям» 5 марта заявил бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
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