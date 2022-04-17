Курсанты военного учебного центра УрФУ приняли участие в акции «Своих не бросаем!»

Курсанты военного учебного центра УрФУ приняли участие в акции «Своих не бросаем!»

В ходе мероприятия преподаватели и курсанты военного учебного центра в учебной аудитории в виде латинских букв «z» и «v» .

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