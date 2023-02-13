Политика Сегодня

1 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Можейко
    К этому выводу следовало прийти давно. Помогла война, которая оголяет лицемерную суету.Депутат Тихонов н...
  • Фаина Юсупова
    Надо уничтожать не доходя до своего укрфронта,так чтобы челюсти остались на земле.Марочко: под Харь...
  • Сергей Нововожилов
    Предсказания нет, президент не гадалка. Есть знание обстановки, прогноз событий, Ожидаемых поступков лидеров стран мира.CounterPunch: про...

Экономист Беляев: у Запада пока не получается присвоить замороженные российские миллиарды

Экономист Беляев: у Запада пока не получается присвоить замороженные российские миллиарды

Есть большая разница между тем, чтобы заморозить активы, и тем, чтобы их конфисковать. Страны Запада очень хотят конфисковать российские миллиарды, замороженные на счетах их банков в рамках санкций, но не могут найти для этого законных оснований.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх