Экономист Беляев: у Запада пока не получается присвоить замороженные российские миллиарды

Есть большая разница между тем, чтобы заморозить активы, и тем, чтобы их конфисковать. Страны Запада очень хотят конфисковать российские миллиарды, замороженные на счетах их банков в рамках санкций, но не могут найти для этого законных оснований.
Есть большая разница между тем, чтобы заморозить активы, и тем, чтобы их конфисковать. Страны Запада очень хотят конфисковать российские миллиарды, замороженные на счетах их банков в рамках санкций, но не могут найти для этого законных оснований.
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