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Царьград

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Инфоцентр закрыл движение по Крымскому мосту, просят спокойствия

Инфоцентр закрыл движение по Крымскому мосту, просят спокойствия

Информационный центр сообщил о временном закрытии транспортного движения по Крымскому мосту. Находящихся в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности.

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