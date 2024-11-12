«ВО»: ВС РФ ежесуточно перегружают ПВО Украины в Киеве и Киевской области

Украина считает, что ВС РФ своими систематическими атаками на военные объекты в Киеве и Киевской области перегружают те звенья противовоздушной обороны (ПВО) столичного региона, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пострадавшие радиолокационные станции (РЛС) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК).