«ВО»: ВС РФ ежесуточно перегружают ПВО Украины в Киеве и Киевской области

Украина считает, что ВС РФ своими систематическими атаками на военные объекты в Киеве и Киевской области перегружают те звенья противовоздушной обороны (ПВО) столичного региона, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пострадавшие радиолокационные станции (РЛС) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК).
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