Университет внутри Центрального телеграфа: как устроен новый кампус на Тверской

В московском Центральном телеграфе начались занятия Центрального университета. Бывший операционный зал стал столовой, на месте радиостудии появился студенческий медиацентр, а внутренний двор накрыли стеклянным куполом.
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