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Остапенко – Крейчиковой по ходу парного матча: «Я не с тобой разговариваю»

Алена Остапенко поспорила с судьей и Барборой Крейчиковой по ходу парного матча в Гвадалахаре. Крейчикова и Катерина Синякова обыграли Остапенко и Людмилу Киченок – 3:6, 7:5, 10-3.

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