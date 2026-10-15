В шаге от торговой войны: КНР пригрозила ЕС иском в ВТО из-за ограничений на гибриды Пекин готов обратиться в ВТО с иском и потребовать торговую компенсацию от Брюсселя, если Евросоюз попытается ввести новые ограничения после достижения предварительных договорённостей с КНР по китайским гибридным автомобилям на европейском рынке.