В шаге от торговой войны: КНР пригрозила ЕС иском в ВТО из-за ограничений на гибриды Пекин готов обратиться в ВТО с иском и потребовать торговую компенсацию от Брюсселя, если Евросоюз попытается ввести новые ограничения после достижения предварительных договорённостей с КНР по китайским гибридным автомобилям на европейском рынке.
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