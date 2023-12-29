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Спички - не игрушка

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«Скупит весь кокаин в Колумбии» – в США предположили, куда Зеленский может спустить замороженные активы РФ

Политнавигатор Даже если предложить гипотетически, что Вашингтон пойдёт на безумный шаг и передаст Украине арестованные у России деньги, Киев всё равно не сможет распорядиться ими для вооружения ВСУ.

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