Где смотреть Рома – Байер, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 11 мая

В четверг, 11 мая, сыграют Рома и Байер в рамках Лиги Европы УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».