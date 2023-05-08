Где смотреть Рома – Байер, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 11 мая

В четверг, 11 мая, сыграют Рома и Байер в рамках Лиги Европы УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».
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