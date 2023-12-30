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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Когда мне говорят, что я взял 4 ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть 5-ю»

Карло Анчелотти: «Когда мне говорят, что я взял 4 ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть 5-ю»

«Что сделано, то сделано. Я смотрю вперед. Когда мне говорят, что я выиграл четыре ЛЧ, я думаю только о том, чтобы выиграть пятую.

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