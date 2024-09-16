БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В США создают альтернативный ВПК для будущих войн

В США создают альтернативный ВПК для будущих войн

Ставка будет делаться на более дешёвое и автономное оружие массового производства В США решили создать альтернативный ВПК из-за невозможности заставить шестёрку оборонных монстров с примкнувшим к ним Пентагоном выпускать недорогие массовые вооружения для современной войны.

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