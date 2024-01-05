Китайская BYD второй год подряд обошла Tesla в производстве электромобилей, передает CNBC.По итогам 2023 года BYD BYD продала более 3 млн электромобилей, из которых примерно 1,6 млн автомобилей на аккумуляторном питании, а 1,4 млн автомобилей гибридного типа.