Китайская BYD второй год подряд обошла Tesla в производстве электромобилей, передает CNBC.По итогам 2023 года BYD BYD продала более 3 млн электромобилей, из которых примерно 1,6 млн автомобилей на аккумуляторном питании, а 1,4 млн автомобилей гибридного типа.
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