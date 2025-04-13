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Царьград

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Под Курском ВСУ массово сдались в плен – 500 солдат ВСУ и наёмник из Колумбии

Под Курском ВСУ массово сдались в плен – 500 солдат ВСУ и наёмник из Колумбии

Это крупнейший с начала года случай сложивших оружие украинских военнослужащих.Силовые структуры России сообщили о массовой сдаче в плен боевиков украинских вооруженных формирований на территории Курской области.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Всех расстрелять!
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16 час.
александр александров
Пусть сначало всё востановят,чего их просто так кормить!
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14 час.
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