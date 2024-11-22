The National Interest: война для Украины проиграна, осталось проиграть Вашингтону

Анфиса Иванова

Не, Петрова и Баширова надо беречь - этот колченогий и так уже свое грязное дело сделал, и потому его удаление на тот свет ничего не изменит... С Трампом пока выждем... А вот вождя Банковой надо при... смертить... И тут наша сладкая парочка очень нужна. С сохранением своих жизней !!!!