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Несекретные материалы

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  • Александр Жигилий
    А на каком основании США вообще нам диктуют условия? Может надо предупредить и снести с орбиты их пару спутников-раз...В США захотели пр...
  • Светлана Зуева
    Чаво,где они хотят проверять? Да дайте им уже таблетку в виде ядерного грибка!В США захотели пр...
  • Светлана Позднякова
    Действительно смешно над этими идиотами и мразями наблюдать!!Если б не было так грустно!!!!Мир гибнет,люди гибнут….Эт...The National Inte...

The National Interest: война для Украины проиграна, осталось проиграть Вашингтону

The National Interest: война для Украины проиграна, осталось проиграть Вашингтону

Неважно, сколько ракет большой дальности США дадут Украине. Они сами по себе не изменят никакой динамики на поле боя – не больше, чем предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Не, Петрова и Баширова надо беречь - этот колченогий и так уже свое грязное дело сделал, и потому его удаление на тот свет ничего не изменит... С Трампом пока выждем...  А вот вождя Банковой надо при... смертить...  И тут наша сладкая парочка очень нужна. С сохранением своих жизней !!!!
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12 час.
Светлана Позднякова
👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣💯‼️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
СП
Светлана Позднякова
Действительно смешно над этими идиотами и мразями наблюдать!!Если б не было так грустно!!!!Мир гибнет,люди гибнут….Эти подонки с набитыми мякиной головами живут смертями и разрушениями….. Страшно осознавать в моменте насколько Мир дуальный …..😭😭😭гореть им всем в АДУ Победа за Россией уже на пороге!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.

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