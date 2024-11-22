Неважно, сколько ракет большой дальности США дадут Украине. Они сами по себе не изменят никакой динамики на поле боя – не больше, чем предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16.
The National Interest: война для Украины проиграна, осталось проиграть Вашингтону
Комментарии
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Анфиса Иванова
Не, Петрова и Баширова надо беречь - этот колченогий и так уже свое грязное дело сделал, и потому его удаление на тот свет ничего не изменит... С Трампом пока выждем... А вот вождя Банковой надо при... смертить... И тут наша сладкая парочка очень нужна. С сохранением своих жизней !!!!
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12 час.
Светлана Позднякова
👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣💯‼️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
СП
Светлана Позднякова
Действительно смешно над этими идиотами и мразями наблюдать!!Если б не было так грустно!!!!Мир гибнет,люди гибнут….Эти подонки с набитыми мякиной головами живут смертями и разрушениями….. Страшно осознавать в моменте насколько Мир дуальный …..😭😭😭гореть им всем в АДУ Победа за Россией уже на пороге!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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7 час.
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