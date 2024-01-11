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Иностранные компании уходят из России все медленнее

Иностранные компании уходят из России все медленнее

Темпы ухода нерезидентов из российских компаний замедлились за последние три года. Так, в 2021 году число компаний с участием нерезидентов в России уменьшилось на 17,3 тысячи, в 2022 году — уже на 6,2 тысячи, а за 10 месяцев 2023 году их число сократилось на 3,4 тысячи, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» ( сделан на основе данных ЕГРЮЛ — FM ).

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