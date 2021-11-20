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Убивать можно – спасать нельзя…

Следующим врагом человека после волка в наши дни становятся лисы. Не успеют наступить теплые деньки, как на наш Центр обрушивается шквал звонков с жалобами на то, что под бытовками, банями и дачными домиками лисы устроили свои норы и вывели лисят.

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