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Украинские пограничники под обстрелом при попытке побега из Курской области

Украинские пограничники под обстрелом при попытке побега из Курской области

Десять украинских пограничников пытались покинуть Свердликово в Курской области, но попали под обстрел заградотрядов ВСУ.

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