Вчера палестинец, вооружённый ножом, совершил нападение на двух военнослужащих ЦАХАЛ в торговом центре в Кармиэле.
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Вчера палестинец, вооружённый ножом, совершил нападение на двух военнослужащих ЦАХАЛ в торговом центре в Кармиэле.
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