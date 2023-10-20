Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замглавы департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Мешков, который подозревается в хищении свыше 600 млн рублей, сбежал из России, сообщает «Коммерсант».
Подозреваемый в хищениях экс-сотрудник «Роскосмоса» сбежал из России
Комментарии
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ВП
Виталий Панов
Хотя бы раз написали,что при попытке убежать из России,был арестован вор и казнокрад первый вице-премьер( это я к примеру,потому что таких несколько чиновников такого ранга)арестован! И главное деньги вернулись в Государственную казну! Но об этом можно только мечтать!
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2 час.
Татьянка Яцук
Ну а чо не сбежать, если позволяют? мало примеров что ли?... Даже смешно читать...
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1 час.
pobeditel Терещенко
Даже смешно становится ; а что можно ожидать от КНБ и вообще от правоохранителей они продадут и мать родную . явно его предупредили и дали время что бы без проблем сбежать из страны.
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1 час.
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