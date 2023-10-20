Подозреваемый в хищениях экс-сотрудник «Роскосмоса» сбежал из России

ВП Виталий Панов Хотя бы раз написали,что при попытке убежать из России,был арестован вор и казнокрад первый вице-премьер( это я к примеру,потому что таких несколько чиновников такого ранга)арестован! И главное деньги вернулись в Государственную казну! Но об этом можно только мечтать!

Татьянка Яцук Ну а чо не сбежать, если позволяют? мало примеров что ли?... Даже смешно читать...